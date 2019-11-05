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مجمع السلطان قابوس يعود للخدمة مجدداً ويستعد لاستقبال مباريات الأحمر

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

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الرؤية- وليد الخفيف

نجحت مساعي وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى عودة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر للخدمة مجددا بعدما أتمت عملية الصيانة بنجاح.

وأصبح مجمع السلطان قابوس جاهز لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يحتضن مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباراتي منتخبنا الوطني أمام بنجلادش والهند يومي 14 و19 من الشهر الجاري، ما يتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الجماهير لمساندة منتخبهم بسهولة ويسر.

ويتسع مجمع السلطان قابوس الرياضي، أكبر المجمعات الرياضية في السلطنة والحاصل على ميدالية اليونسكو عام 1995م، كأفضل مؤسسة شبابية – لـ 28 ألف متفرج، ما يتيح فرص أسهل وأوفر أمام الحضور الجماهيري المتوقع في قادم الاستحقاقات.

واتخذت إدارة المجمع كافة الإجراءات والتدابير الضامنة لنجاح الاستضافات المقبلة بجودة عالية، مرتكزا في ذلك على المساعي النوعية الحثيثة لدخول وخروج سهل وآمن للجماهير من وإلى المجمع من خلال عزمهم على فتح جميع بوابات المجمع والملعب بالتنسق مع شرطة عمان السلطانية بالإضافة لتسهيل سبل حجز التذاكر عبر منافذ عدة تزامنًا مع ترقيم مقاعد المدرجات وتسجيل الرقم على التذكرة لتسهيل عملية دخول الجماهير.

وفي نفس السياق انتهت صيانة الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي حيث استضافت بطولة عمان الدولية للناشئين والأشبال لكرة الطاولة التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي، ويعد الجمهور شريكاً أصيل في نجاح استضافة السلطنة لكافة الفعاليات والمناشط التي تقام على أرضها، فثقافته ووعيه ورقيه المعهود سبيله الأمثل لتحقيق الغايات والتطلعات.

 

 

 

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