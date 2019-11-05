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الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات منتخبات الشباب من العراق إلى السلطنة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات منتخبات الشباب من العراق إلى السلطنة

 

 

الرؤية – وليد الخفيف

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح السلطنة حق استضافة مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لمنتخبات الشباب بدلاً من العراق.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له إن الظروف التي يعيشها العراق، حالت دون استضافة الحدث، فارتأى نقل التصفيات إلى السلطنة لامتلاكها كافة العوامل الضامنة لنجاح الاستضافة وأبرزها الأمن والاستقرار .

ويشارك في التصفيات خمسة منتخبات هي الكويت والعراق وباكستان وفسلطين بالإضافة لمنتخبنا الوطني صاحب الضيافة، وتتنافس المنتخبات الخمس على بطاقة واحدة يتأهل صاحبها لنهائيات كأس آسيا للشباب.

وتنطلق التصفيات يوم الجمعة 22 من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، بإستاد السيب الرياضي، ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بلقاء شقيقه الفلسطيني، قبل أن يلعب منتخب الكويت مع بنظيره الباكستاني.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة مدربه الوطني يعقوب الصباحي فترة إعداد قوية، تضمنت إقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية التي تخللتها مباريات ودية مع منتخبات مثل مصر البحرين وقطر بالإضافة لمواجهات أندية محلية.

 

 

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