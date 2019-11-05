تقنية عبري تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها.. اليوم

عبري - ناصر العبري

تحتفل الكلية التقنية، بعبري مساء اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني وسعادة الشيوخ الولاة وعدد من رؤساء المصالح الحكومية والخاصة بالمحافظة وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالكلية وأولياء أمور الطلبة.

ويبلغ عدد خريجي الكلية لهذا العام 612 خريجا وخريجة موزعين على مستويات البكالوريوس والدبلوم المتقدم والدبلوم التقني في تخصصات الدراسات التجارية وتقنية المعلومات والهندسة، حيث تسهم هذه المخرجات في رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة لخدمة هذا الوطن في شتى القطاعات.

وأشار الدكتور حمدان بن محمد المنذري، عميد الكلية، إلى أهمية التعليم التقني ودوره الكبير في خدمة سوق العمل المحلي ورفده بالكفاءات المدربة في مختلف التخصصات.

وهنأ الدكتور حمدان بن محمد المنذري، الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، مؤكداً على أهمية استعداد الكلية لمستجدات الثورة الصناعية الرابعة والخطط الاستراتيجية للكلية وكذلك الحضور المُميز للكلية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية.