حلقة عمل عن المخدرات والمؤثرات العقلية بعبري

عبري – ناصر العبري

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عُمان السلطانية والمديرية العامة للتربية والتعليم، حلقة عمل عن المخدرات والمؤثرات العقلية، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن عبدالله بن سالم المعمري والي ينقل.

وشهدت الحلقة حضور كل من الدكتور سالم بن موسى العبري مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بالظاهرة والدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي مدير مستشفى عبري والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والبلدي، وقادة الأجهزة الأمنية ومديري عموم ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.