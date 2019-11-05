مجلس البحث العلمي يشارك بحزمة من المسابقات والأنشطة التفاعلية في مهرجان عمان للعلوم 2019

-الفريق الفائز بمسابقة هاكاثون العائلة يفوز برحلة مدفوعة التكاليف للمشاركة في إكسبو دبي 2020

- 8 حلقات عمل تدريبية متنوعة طيلة أيام المهرجان و200 دورة تدريبية في أحد المراكز التعليمية بالسلطنة

مسقط – العمانية

يُواصل مجلس البحث العلمي مشاركته ضمن مهرجان عمان للعلوم 2019م، في نسخته الثانية لليوم الثاني بمسابقات وأنشطة تفاعلية متنوعة في مجالات العلوم والابتكار والذي يستمر حتى 8 من نوفمبر الجاري بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وشهدت مشاركة المجلس هذا العام جناحا تفاعليا متنوعا يتيح لزواره تجارب جديدة في استخدام شاشات الواقع الافتراضي وطابعات ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تنظيم مسابقات تفاعلية كمسابقة الفلج وهاكاثون للمواهب وهاكاثون للعائلات واستعراض لتجارب ابتكارية بالإضافة إلى تقديم 8 حلقات عمل تدريبية متنوعة على مدى أيام المهرجان مع توزيع جوائز قيمة تهدف إلى نشر الوعي بأدوار مجلس البحث العلمي وبرامجه المختلفة. شارك مجلس البحث العلمي لليوم الثاني تقديم عرض مرئي عن مشروع إعداد الاستراتيجية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040، قدمته الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية، مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير بمجلس البحث العلمي سلطت الضوء على أهمية الاستراتيجية وأهدافها المختلفة، ورؤيتها، وكذلك أدوارها المختلفة، إلى جانب استعراض أهم الجهود المبذولة فيها، وما تشتمل عليه من فعاليات ومناشط مُختلفة.

وفي ختام فعاليات المجلس لليوم الثاني تم الإعلان عن الفريق الفائز بمسابقة هاكاثون العائلة والحاصل على رحلة مدفوعة التكاليف للمشاركة في إكسبو دبي 2020، حيث يقيم المجلس يومياً هاكاثون طوال فترة المهرجان على فئتين هاكاثون العائلة وفيه تتنافس فرق عائلية كل فريق يتكون من أربعة أشخاص يتنافسون لتقديم أفكار وحلول إبداعية من قبل أفراد العائلة باستخدام التقنيات الحديثة، وحل قضية مرتبطة بالتنمية المستدامة وإيجاد حلول عملية تطبيقية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويُواصل مجلس البحث العلمي تنظيم فعالية «هاكاثون المواهب» الذي يتناول في اليوم الثاني محور تقنية الواقع الافتراضي والمعزز ومحور الطابعة ثلاثية الأبعاد والتي يتنافس فيها الشباب المهتمون بجوانب التقنية لإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل وتحديات واقعية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالواقع الافتراضي والمعزز واستخدام إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في المدن الذكية وتحليل البيانات الضخمة بشكل تفاعلي.

وستخرج المسابقة بإنتاج فيلم لتعزيز المحتوى العلمي في اليوتيوب وذلك ضمن هاكاثون اليوتيوب، وستحظى الفرق الفائزة التي سوف يعلن عنها مجلس البحث العلمي مساء يوم الجمعة برحلة سفر علمية مدفوعة التكاليف لحضور إكسبو دبي2020، وكذلك سيكون هناك 200 كوبون لدورة تدريبية في إحدى المراكز التعليمية بالسلطنة. يقدم اليوم الأربعاء عرض مرئي بعنوان الذكاء الصناعي وتطبيقاته المستقبلية يتناول موضوع الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية المساهمة ومحركات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وطرح أمثلة عليها وتعريف بالمبادرات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع.