كلية العلوم التطبيقية بنزوى تحتفل بتخريج طلبتها لعام 2019م

الرؤية - أشرقت المعمرية

احتفلت كلية العلوم التطبيقية بنزوى، بتخريج كوكبة جديدة من حملة البكالوريوس والدبلوم على مسرح قاعة نزوى بالكلية، برعاية سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

شهد الحفل حضور الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم 201 خريج وخريجة في ثلاثة برامج رئيسة وهي: الاتصال الجماهيري حيث بلغ عددهم 69 خريجاً وخريجة، وبرنامج التصميم 39 خريجاً وخريجة، أما برنامج إدارة الأعمال فبلغ عددهم 93 خريجاً وخريجة.

استهل الحفل بالسلام السلطاني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقيت كلمة الوزارة ألقاها الدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية حيث أكد خلالها أنه يشعر بالفخر وهو يشهد تخريج ثمرة من شباب الكلية.

قال الخروصي، إن توجيهات الوزارة وخطتها الاستراتيجية وتوجيه منهج عملها وما وفرته من موارد مالية له فضل في قطف ثمار ذلك العمل.