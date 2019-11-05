الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

كلية العلوم التطبيقية بنزوى تحتفل بتخريج طلبتها لعام 2019م

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

٢٠١٩١١٠٤_١٢٣٥٥٢
IMG-20191104-WA0004
IMG-20191104-WA0008

 

الرؤية - أشرقت المعمرية

 

احتفلت كلية العلوم التطبيقية بنزوى، بتخريج كوكبة جديدة من حملة البكالوريوس والدبلوم على مسرح قاعة نزوى بالكلية، برعاية سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

شهد الحفل حضور الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم 201 خريج وخريجة في ثلاثة برامج رئيسة وهي: الاتصال الجماهيري حيث بلغ عددهم 69 خريجاً وخريجة، وبرنامج التصميم 39 خريجاً وخريجة، أما برنامج إدارة الأعمال فبلغ عددهم 93 خريجاً وخريجة.

 

استهل الحفل بالسلام السلطاني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقيت كلمة الوزارة ألقاها الدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية حيث أكد خلالها أنه يشعر بالفخر وهو يشهد تخريج ثمرة من شباب الكلية.

قال الخروصي، إن توجيهات الوزارة وخطتها الاستراتيجية وتوجيه منهج عملها وما وفرته من موارد مالية له فضل في قطف ثمار ذلك العمل.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 نوفمبر 2018

كلية العلوم التطبيقية بصور تحتفي بتخريج طلابها لعام 2018

المزيد

23 أكتوبر 2019

كلية العلوم التطبيقية بصلالة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

المزيد

02 نوفمبر 2019

"العلوم التطبيقية" بنزوى تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام 2019

المزيد

31 مارس 2015

حفل فني في كلية العلوم التطبيقية بنزوى ابتهاجا بالعودة الميمونة لجلالة السلطان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة