وزارة الصحة تنظم المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب بمشاركة 100 مختص

مسقط – الرؤية

تنظم وزارة الصحة ممثلة في دائرة المخ والأعصاب بمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية يوم غد الأربعاء، بفندق كراون بلازا المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب، ويستمر لثلاثة أيام.

ويرعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، سعياً لتحقيق العديد من الأهداف من بينها الوقوف على أحدث المستجدات وما توصلت له الخبرات الدولية المختلفة في مجال طب المخ والأعصاب والأدوية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، تبادل الخبرات بين جراحي السلطنة والجراحين الدوليين.

هذا ويسلط المؤتمر الضوء على التحفيز العميق للدماغ لعلاج اضطرابات الحركة، جراحات الصرع، عمليات التعديل العصبية لعلاج آلام التشنجات المزمنة، إصابات المخ والأعصاب لدى الكبار والأطفال.

ويناقش المؤتمر عدة أوراق هامة منها، كيفية التعامل مع اضطرابات الحركة في السلطنة، والوضع الراهن للجراحة الوظيفية للأعصاب، التحديات المتعلقة بنظام التحفيز العميق للدماغ لدى المرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية، والطرق العلاجية المستخدمة لمرض الصرع بالسلطنة - عملية التعديل العصبية للصرع- التخطيط لإجراء عملية الصرع للأطفال وكيفية إجرائها.

يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 100 مختص من أطباء جراحة المخ والأعصاب وفنيي العلاج الطبيعي وممرضي أقسام الجراحة العصبية والعناية المركزة والتخدير والعمليات والطوارئ من مختلف أرجاء السلطنة ومن عدد من المؤسسات الخاصة، ويحاضر خلاله بالإضافة إلى المحاضرين المحليين محاضرون دوليون من السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا.