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تطبيقات عملية لمنهاج "المهارات الموسيقية" بـ"تعليمية ظفار"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

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صلالة - أمل اليربوع

بدأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، ممثلة بدائرة تنمية الموارد البشرية قسم المهارات الفردية شعبة المهارات الموسيقية، تنفيذ البرنامج التدريبي تطبيقات عملية لمنهاج الحلقة الأولي لمهارات الموسيقي، وذلك بمركز التدريب والإنماء المهني بصلالة.

ويسعى البرنامج التطبيقي إلى إكساب المعلمين مهارات تمكنهم من تدريس منهج مادة المهارات الموسيقية للحلقة الأولى ومنهاج الصف الأول المطور لمهارات الموسيقي وتحقيق الأهداف المرجوة في فهم وفلسفة ومبررات بناء المنهج الدراسي الحلقة الأولى.

ويهدف البرنامج لتطبيق المنهج المتطور باستخدام طرق تدريسية حديثة، وابتكار أنشطة مختلفة تعزز من دافعية التلميذ للتعلم وإثراء المنهج التدريسي، وتمكين المعلمين بآلية تفعيل الألعاب الشعبية في الحلقة الأولى، وتمكينهم أيضا من تفعيل طرق وأساليب التدريس الحديثة لمنهاج الصف الرابع.

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