200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تروج منتجاتها في النسخة السابعة من "إبداعات عمانية"

مسقط - الرؤية

كشفتْ اللجنة المنظمة لمعرض منتجات رواد الأعمال "إبداعات عمانية 7"، خلال مؤتمر صحفي عُقِد أمس، برنامج فعاليات المعرض الذي تُنظِّمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة خلال الفترة 19-23 نوفمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وأكَّدت حليمة بنت راشد الزرعية القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، أهمية تنظيم المعرض سنويًّا لتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال المشاركين في التسويق، والعرض والتغليف والترويج، وزيادة حجم المبيعات للمؤسسات المشاركة؛ حيث بلغتْ قيمة المبيعات للمؤسسات الماركة في النسخة السابقة للمعرض حوالي 92380 ريالا عمانيا، وحجم العقود وتوريد المنتجات والخدمات حوالي 32000 ريال.

وقال سلطان بن سيف المعولي مدير دائرة التسويق والفعاليات: إنَّ معرض إبداعات عمانية من أهم وأكبر المعارض في السلطنة لإبراز منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل رواد ورائدات الأعمال العمانيين، وسيشارك هذا العام أكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات الحيوية؛ هي: قطاع النفط والغاز، وقطاع الإنتاج الغذائي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع المشاريع السياحة، وقطاع الصناعات الابتكارية والطاقة المتجددة، وقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الذكية، ومشاريع الأناقة والجمال، ومشاريع المنتجات الحرفية المبتكرة، ومشاريع الطلابية المبتكرة، والابتكار العلمي وجمعيات المرأة العمانية.

وأشار المعولي إلى أنَّ المعرض يصاحبه عدد من الفعاليات؛ منها: عروض المسرح، وركن الأطفال، وركن الاستراحة الذكية، وتبادل الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالمعرض، وبرنامج حديث ريادة النسخة الثانية 2019م.

وحول حديث "ريادة"، قالت المتجردة بنت سليمان المنذرية مديرة دائرة التوجيه والتدريب: إنَّ برنامج حديث ريادة يهدف إلى استحداث وسائل غير تقليدية لربط راود الأعمال العمانيين بالمستثمرين والجهات التمويلية من خلال عرض رواد الأعمال لمشاريعهم القائمة أو أفكارهم ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتطبيق على مجموعة من أصحاب وصاحبات الأعمال والجهات الداعمة التمويلية ليتم مباشرة تقييم العروض ودعمها بأحد وسائل الدعم (منحة أو قرضا أو شراكة)؛ مما يُعزِّز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات الكبيرة والمستثمر من جهة أخرى، وكذلك تعريف الرواد بالمنافذ التمويلية الموجودة بالسلطنة.

وأشارت المنذرية إلى أن البرنامج يستقطب 7 ملهمين في الفقرة الأولى: وهي فقرة التجارب الملهمة؛ حيث يعرض رواد ورائدات الأعمال المتميزون قصصَ نجاحهم في ريادة الأعمال و7 متسابقين في الفقرة الثانية من البرنامج؛ حيث يقوم ممثلو الجهات الراغبة في التمويل أو الاستثمار بتقييم العروض المقدمة من قبل رواد الأعمال، واختيار المشاريع التي يرغبون في التعاون معها من خلال منحة أو قرض أو شراكة.