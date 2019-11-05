الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

لقاءات ثنائية بين مستثمري البلدين.. الثلاثاء

15 شركة عمانية تبحث فرص التبادل التجاري مع الشركات المغربية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

15 شركة عمانية تبحث فرص التبادل التجاري مع الشركات المغربية

 

مسقط - الرؤية

تنظِّم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" لقاءات ثنائية تجمع بين الشركات العُمانية المُصدّرة في قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والصناعات الجلدية وقطاع البناء والتشييد، بعددٍ من الشركات المغربية الرائدة، خلال الفترة 12-14 نوفمبر، في فندق حياة ريجنسي - الدار البيضاء.

وبحضور الوزير المفوض سيف بن سعيد المعولي القائم بأعمال سفارة السلطنة في المملكة المغربية، وعدد من سفراء دول العالم لدى مملكة المغرب وممثلين من القطاعين العام والخاص؛ تنطلق اللقاءات الثنائية على مدى يومين وسط آمال وتطلعات بأن تُسفر هذه اللقاءات عن نتائج تُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وحول اختيار مملكة المغرب محطةً لعقد اللقاءات الثنائية خلال هذا العام، قالت نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات في "إثراء": تأتي هذه اللقاءات استمرارًا لجهود السلطنة و"إثراء" تحديدًا في تنمية الصادرات العُمانية غير النفطية في الأسواق الواعدة، والتي تعدُّ مملكة المغرب واحدة منها؛ كونها إحدى المحطّات المهمة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الإفريقية المجاورة تأتي هذه اللقاءات تفعيلاً للعلاقات التجارية بين البلدين ضمن اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى؛ حيث تستهدف هذه المبادرة عددًا من القطاعات الواعدة لدينا والتي تتميز منتجاتها بالجودة العالية.

وتواصل الشركات العمانية تحضيراتها النهائية للمشاركة في هذه اللقاءات، سعيًا للحصول على صفقات تجارية والوصول للسوق المغربي ذي 34.314 مليون نسمة وفقًا لإحصائيات يوليو عام 2018م.

وقال أحمد بن عوض الشنفري المدير العام لشركة الشنفري للرخام: إن شركة الشنفري للرخام من بين كبرى الشركات العمانية المصدرة للرخام في السلطنة، ونسعى من خلال مشاركتنا في اللقاءات الثنائية بالمملكة المغربية والتي تشرف عليها "إثراء"، ضمن جهودها في تنمية الصادرات العُمانية غير النفطية إلى توسيع صادراتنا إلى السوق الإفريقي؛ باعتباره سوقا واعدا لمنتجات الرخام، كما سنقوم بزيارة ميدانية للتعرف على السوق المغربي، واستقراء حجم الفرص التي قد نحظى بها من أجل فتح أسواق جديدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 أبريل 2018

15 شركة عُمانية تبحث فرص التبادل التجاري مع السودان .. الأربعاء

المزيد

02 يونيو 2018

أمسية عمانية في واشنطن لتشجيع "الصغيرة والمتوسطة" على التبادل التجاري

المزيد

07 يوليو 2018

"إثراء" تنظم لقاءات بين الشركات العمانية والتنزانية لزيادة فرص التبادل التجاري

المزيد

21 أكتوبر 2017

"الغرفة" تبحث زيادة التبادل التجاري مع وفد إيراني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة