"تقنية إبراء" تحتفل بتخريج 673 في تخصصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات

إبراء - الرؤية

احتفلتْ الكلية التقنية بإبراء بتخريج 673 خريجا وخريجة من تخصُّصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات من حملة شهادة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ومديري عموم ومديري مؤسسات القطاعين المدني والخاص، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأولياء أمور الطلاب.

وخرَّجتْ الكلية في هذه الدفعة من قسم الهندسة 413 خريجا منهم 109 خريجات، ومن قسم الدراسات التجارية 131 خريجا منهم 91 خريجة، ومن قسم تقنيات المعلومات 129 جريجا منهم 120 خريجة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة عزاء بنت أحمد المسكرية عميدة الكلية: إن "تقنية إبراء" تحرص على تخريج دفعات على أعلي مستوى من الفاعلية بعد أن شرعت في تنفيذ خطتها الإستراتيجية الجديدة والهادفة لتعزيز فكر الطالب المبتكر. ويعكس حفل التخرج جهودا مضنية لتخريج شخصية جامعية متوازنة، ولقد أثبت طلابنا نجاح دور الكلية في هذا الجانب من خلال المراكز التي حققوها.