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تدريب موظفي "النقل" على "الإستراتيجيات الإبداعية"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "النقل" على "الإستراتيجيات الإبداعية"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة النقل -مُمثلة بدائرة تنمية الموارد البشرية- برنامجا تدريبيا جماعيا فـي مجال هندسة الإبداع والإستراتيجيات الإبداعية للمجموعة الثالثة، في مركز التدريب بديوان عام الوزارة، لمدة خمسة أيام، وبمشاركة 16 من موظفي مختلف قطاعات الوزارة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالأساسيات والمبادئ ونظريات الإبداع والمهارات والكيفية التي يتم من خلالها اكتشاف الإبداع لدى الأفراد، كما تطرق البرنامج إلى طرق تدريب العقل على التفكير والإبداع من خلال عدد من التمارين والأنشطة التي تنمي التفكير والإبداع في العقل البشري.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج الجماعية التي تحرص دائرة تنمية الموارد البشرية على تنفيذها لكافة الفئات الوظيفية والقيادية بالوزارة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.

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