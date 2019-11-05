اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

مسقط – الرؤية

وقع مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة أمس اتفاقية تحديد مستوى الخدمة بين المركز والمنطقة الحرة بالمزيونة بشأن الربط الإلكتروني مع بوابة استثمر بسهولة. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة ومن جانب المنطقة الحرة بالمزيونة سعيد بن عبدالله البلوشي المدير العام بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بمبنى الوزارة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خُطط زمنية مُقررة لاستكمال ربط الجهات الحكومية والخاصة ببيئة الأعمال بالسلطنة من خلال منصة إلكترونية واحدة وهي "بوابة استثمر بسهولة"، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات للسلطنة ليساهم في دعم قطاع الاستثمار. وسيجري إصدار تراخيص المشاريع القائمة في المنطقة الحرة بالمزيونة من خلال المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة وذلك توفيرا للوقت والجهد على المستثمر.

وأشار المهندس إبراهيم المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلى أن المركز يسعى إلى تحقيق الربط الإلكتروني المتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة ببيئة الأعمال في السلطنة، حرصًا على إنهاء إجراءات المستثمرين في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع الانتهاء من ربط 26 جهة حكومية ببوابة استثمر بسهولة في مجال التراخيص وتكامل البيانات مع نهاية 2019م. ومن جانبه أكد سعيد البلوشي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة ضرورة رفع مستوى الخدمات المُقدمة في المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة والإسراع في عملية إصدار التصاريح وجعلها البوابة النهائية لإصدار التصاريح والموافقات اللازمة التي يطلبها المستثمرون لممارسة أعمالهم بكل يسر، حيث إنَّ توفر الخدمات تحت مظلة واحدة من شأنه رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة.

واستكمل مركز خدمات الاستثمار بالوزارة الربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب عبر بوابة استثمر بسهولة، وذلك في إطار تفعيل وتسهيل التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية المتعلقة ببيئة الأعمال. ويهدف هذا الربط إلى تسهيل عملية التسجيل الضريبي من خلال نافذة واحدة وهي بوابة "استثمر بسهولة"، والتي سيجري من خلالها إصدار رقم التعريف الضريبي عند فتح سجل تجاري جديد مباشرةً وبشكل تلقائي. ويتطلب من صاحب السجل التجاري اختيار نشاط واحد كنشاط رئيسي للسجل وتبقى بقية الأنشطة فرعية، كما يجب تحديد الشخص المسؤول عن تقديم أي طلب لجهاز الضرائب.

ويمكن إضافة الرقم الضريبي للسجلات التجارية عن طريق خدمة تحديث السجل التجاري وتعبئة البيانات المطلوبة لإصدار الرقم الضريبي، وفي حالة تم تسجيل السجل التجاري مسبقًا في نظام الضرائب سيتم التعرف على البيانات الخاصة به تلقائياً. وسيساهم الربط في توفير الوقت والجهد وتقليص الإجراءات، والتي كانت تستوجب أن يقوم المستثمر بالحضور شخصياً لتقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم يتم إصدار رقم الملف الضريبي. وبهذا الربط أصبح الحصول على الرقم الضريبي الخاص لأي مؤسسة أو شركة تلقائياً عند فتح السجل التجاري.