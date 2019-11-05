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توعية مزارعي قريات بأهمية الجمعيات الزراعية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

نظمت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط أمس ندوة بعنوان "دور الجمعيات الزراعية في تنظيم العملية الزراعية" في ولاية قريات، تضمنت عدة محاضرات بهدف زيادة التوعية والإرشاد في مجال تنظيم الجمعيات الزراعية والتعريف بدورها.

وقدم الشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية محاضرة أوضح فيها تجربة الجمعية الزراعية العمانية في توظيف التقنيات الزراعية وكيف استطاعت إيصال المنتج الزراعي العماني إلى أسواق كثيرة من دول عالم.

وقدم الدكتور طارق جبريل من جامعة السلطان قابوس محاضرة بعنوان أهمية رأس المال الاجتماعي في التعاونيات، كما قدم الدكتور أحمد أبورواش، خبير التسويق الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية محاضرة بعنوان دور الجمعيات الزراعية في رفع مستوى دخل المزارعين. وحضر الندوة عددٌ من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومربي نحل العسل والمرأة الريفية وذلك بقاعة مكتب والي قريات.

 

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