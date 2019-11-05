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استعراض تجربة السلطنة في استخدام "البيانات الضخمة" في الإحصاء

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

استعراض تجربة السلطنة في استخدام "البيانات الضخمة" في الإحصاء

 

مسقط – الرؤية

استعرضت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربتها في استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات والمعلومات الرسمية خلال مشاركة المركز في ورشة العمل الإقليمية لتحديث الإحصاءات الرسمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدَّم أحمد بن مسلم بن سالم المفرجي مدير دائرة التطبيقات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورقة عمل للتعريف بمشروع البيانات الضخمة الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إضافة إلى تجربة السلطنة في صناعة الرقم المعرفي في ظل ظاهرة تنوع البيانات الضخمة والقدرات التكنولوجية الصاعدة، مع التعريف بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كقاعدة معلوماتية أساسية يعتمد عليها في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة وشراكاته الناجحة مع مقدمي البيانات، واستراتيجيات بناء القدرات المتعلقة باستخدام البيانات الكبيرة في عملية الإنتاج الإحصائي، واستخدام البيانات الكبيرة في عملية تجميع مؤشرات التنمية المستدامة. وشارك في ورشة العمل الإقليمية ممثلون عن عدد من المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بالإحصاءات والبيانات، ونخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في العالم العربي، بغية الوقوف على مستجدات التحديث في الإحصاءات الرسمية. وناقشت الورشة نطاق تحديث الإحصاءات الرسمية، ودور الإحصاءات في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، ومصادر البيانات غير التقليدية بشأن الإحصاءات الرسمية، إلى جانب بحث أطر بناء القدرات وتعزيز الشراكات في مجال الإحصاء، ودور الابتكارات في هذا السياق، والتحولات الإحصائية في الوقت الراهن. وتضمن جدول أعمال الورشة حلقة نقاشية شارك فيها شخصيات رفيعة المستوى للحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بأهدافها السبعة عشر وتقاطعاتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022.

 

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