وفد "غرفة مسندم" يختتم زيارته للصين

فوشان – العمانية

اختتم وفد أصحاب وصاحبات الأعمال من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم أمس زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية بزيارة مصنع للطاقة الشمسية ومركز الأثاث بمدينة فوشان.

واطلع الوفد خلال زيارته لمصنع بروستار للطاقة الشمسية على مراحل إنتاح الألواح والمحولات ومكثفات الطاقة الشمسية وأهم المواصفات التي يلتزم بها المصنع. كما استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي المصنع الذي يتعامل معه أكثر من 200 ألف شركة من 80 دولة تشمل مختلف قارات العالم.

وزار الوفد مركز الأثاث بمدينة فوشان الصينية، وتجول في كافة الأسوق واطلع على آخر ما وصلت إليه صناعة الأثاث بالصين وأهم التقنيات المضافة وآليات الشحن وأسعار البيع وأهم الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على وكالة استيراد لهذه المنتجات.

وقال يوسف بن محمد بن أحمد الكمزاري إن زيارة مصنع الطاقة الشمسية كانت مفيدة لأعضاء الوفد حيث تم التعرف على أهم المواصفات المتبعة عند تصنيع الألواح ومحولات الطاقة الشمسية وعدد الألواح التي يحتاجها كل مبنى. وقد أتيحت الفرصة للوفد للالتقاء بالمسؤولين في المصنع لمعرفة التطور الحاصل في هذه الصناعية وإمكانية التعاون التجاري مع المصنع عند الحصول على مشاريع مشابهة بالسلطنة.

وقال صاحب مؤسسة أبناء محمد بن أحمد الكمزاري إن زيارة الوفد إلى مركز الأثاث كانت استكشافية لمعرفة التطور الجديدة الحاصل في عالم الأثاث وأسعار البيع والمدة التي يحتاجها المركز لتصنيع الأثاث المطلوب.

ووصف يوسف بن محمد بن أحمد الكمزاري زيارة الوفد إلى معرض كانتون الدولي والمصانع بجوانزو وفوشان بأنها تمثل نقلة نوعية وخطوة مفيدة ستعود بالنفع على أبناء مسندم من خلال تحويل الأفكار والتجارب التجارية إلى مشاريع تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد العماني عبر توظيف الشباب وتوفير مزيد من المنتجات بمحافظة مسندم، متوجهاً بالشكر إلى فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم لتنظيم هذه الزيارة لأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة.