سوق مسقط يربح 5 نقاط.. وارتفاع صافي الاستثمار غير العماني بنسبة 11%

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس إلى مستوى 4026 نقطة تقريبا؛ بربح 5 نقاط، بنسبة 0.132 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4288 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 1.225 مليون ريال بنسبة انخفاض 23 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.599 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.085 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.77 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 376 ألف ريال وبنسبة 30 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 230 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 146 ألف ريال عماني وبنسبة 11 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6517 نقطة مرتفعا 13 نقطة وبنسبة 0.21 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4451 نقطة منخفضًا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.07 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1915 نقطة مرتفعا 6 نقاط وبنسبة تغير 0.35 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 550 نقطة مرتفعا0.47 نقطة وبنسبة 0.09 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 34 شركة، ارتفعت منها 16 شركة وانخفضت 6 شركات، فيما استقرت أسعار12 شركة، وتم التداول في 9,993,624 مليون سهم، بعدد صفقات 584 صفقة. وتصدر سهم الغاز الوطنية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.215 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حلّ سهم دولية استثمارات مالية قابضة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.075 ريال وبنسبة تغير 6 في المئة. واعتلى سهم الأنوار لبلاط السيراميك صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 496,726 ريال وبنسبة 40 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 4,190,702 سهم وبنسبة 41 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 849,003 ألف ريال وبنسبة 69 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 200,498 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة. وبلغ شراء العرب 67,463 ريال وبنسبة 5 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 108,022 ريال وبنسبة 8 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 994,567ريال وبنسبة 81 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 117,579 ريال وبنسبة 9 في المئة، وبلغ بيع العرب 27,572 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 85,268 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.