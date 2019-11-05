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"نت آب" تتوج "أو.سي.إس إنفوتيك" بجائزة الشريك العام

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

"نت آب" تتوج "أو.سي.إس إنفوتيك" بجائزة الشريك العام

 

مسقط - الرؤية

فازت شركة "أو.سي.إس إنفوتيك" -إحدى الشركات المتخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بجائزة الشريك العام من قبل "نت آب" أكبر الشركات المتخصصة في أجهزة التخزين الشبكي وإدارة البيانات؛ وذلك تقديرا لأدائها الاستثنائي وابتكاراتها المتميزة وجودة خدماتها.

ويأتي التكريم تقديرا لدور شركة "أو.سي.إس إنفوتيك" في تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات لزبائنها، مع التزامها التام بتوفير جميع أحتياجات زبائنها، فضلا عن امتلاكها علاقة إستراتيجية مع شركة "نت آب" إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وقال قيس بن يوسف البحراني استشاري أول تقنية المعلومات: سعداء باختيارنا كشريك العام من قبل نت آب؛ وذلك شرف كبير لتقوية علاقتنا بهذه الشركة المتخصصة في توفير الحلول المتكاملة في التخزين والتشفير.

من جانبها، قالت مايا زخور رئيسة العملاء والتوزيع في الشرق الأوسط وإفريقيا: نهنئ أو "سي.إس إنفوتيك" على فوزها بجائزة الشريك للعام الحالي، تقديرا لتميز الشركة في أدائها خلال العام مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية لعملائها. ولدينا علاقة إستراتيجية مع إنفوتيك لسنوات عديدة؛ حيث أسهمت "أو.سي.إس إنفوتيك" في توطيد العلاقة بيننا وتعزيز منتجاتنا في السوق العماني.

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