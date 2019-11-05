الزعابي من بنك ظفار ضمن أفضل المشاركين في "تنمية المهارات"

مسقط - الرؤية

تخرَّج حيدر عدنان الزعابي مدير أول مركز الابتكار ببنك ظفار، في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، ليكون ضمن أفضل 35 خريجا من بين 11.000 مشارك.

وقال أحمد بن سعيد آل إبراهيم رئيس مجموعة الدعم المؤسسي ببنك ظفار: يحرص بنك ظفار على تشجيع الابتكار لتقديم أفضل تجربة مصرفية، وقد أثبت حيدر قدرته على الابتكار من خلال التخرج بنجاح من برنامج تنمية مهارات الشباب. ونتقدم بالتهنئة له على هذا الإنجاز الذي يترجم قدرته على إيجاد حلول مبتكرة ليس لبنك ظفار فحسب، بل للقطاع المصرفي بشكل عام.

وشارك في برنامج تنمية مهارات الشباب الذي دشن في مايو 2018 ما يقارب الـ3000 شاب عماني، ويعد برنامجًا ديناميكيًّا ومبتكرًا، صُمِّم بعناية لتمكين الشباب العماني وتزويدهم بالقيم والمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في ميادين العمل المستقبلية كي يكونوا مستعدين لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الدكتور خالد بن سالم الحمداني رئيس أكاديمية الأداء: ندرك في بنك ظفار أن تدريب الموظفين باستمرار هوي الركيزة الأساسية التي تضمن تحقيق أفضل تجربة مصرفية للزبائن؛ حيث نهتم بإكساب الموظفين المهارات المختلفة من خلال البرامج الخاصة بالبنك، أو من خلال البرامج المنظمة من قبل الجهات الأخرى، ونفخر بالإنجاز الذي حققه حيدر ووصوله للمرحلة النهائية لبرنامج تنمية مهارات الشباب.

من جانبه، قال الزعابي: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شجَّعني خلال مشواري في برنامج تنمية مهارات الشباب؛ فقد قدم كل من الإدارة العليا لبنك ظفار وكذلك زملائي الدعم والتشجيع، وعملنا بجد واجتهاد خلال فترة البرنامج بتعاون مع مؤسسات دولية في مجال تقنية المعلومات حول مشاريع التكنولوجيا الناشئة، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة.

ودشن بنك ظفار في ديسمبر 2017 أكاديمية الأداء، وهي منصة تطوير وتعليم للعاملين في بنك ظفار، وهي مجهزة بأحدث التجهيزات وتضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية، فضلًا عن مكتبة مزودة بالمصادر ومختبرًا للحاسوب. وتهدف الأكاديمية إلى صقل مهارات الموظفين وتعزيز كفاءاتهم في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لزبائنه الكرام؛ لذلك تم إنشاء فرع افتراضي في الأكاديمية لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع؛ وذلك بهدف تقديم تجربة عملية واقعية.