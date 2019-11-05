مذكرة تفاهم بين صحار الدولي و"لؤلؤة مسقط" لتقديم قروض إسكانية

مسقط - الرؤية

وقَّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع شركة الأصول للتطوير العقاري، وتنصُّ على أن يقدم صحار الدولي تسهيلات بقروض إسكانية ميسرة للزبائن في مشروع الشركة الجديد "لؤلؤة مسقط"، والذي يقع في منطقة تلال مسقط؛ وذلك تماشيا مع غايته المتمثلة في مساعدة الناس على "الفوز" من خلال تقديم حلول مصرفية متفاعلة قادرة على تلبية احتياجات زبائنه.

وقال خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي، وحسن بن محمد اللواتي المدير العام لشركة الأصول للتطوير العقاري، بحضور ممثلين من أعضاء الإدارة العليا لكل من صحار الدولي وشركة الأصول للتطوير العقاري.

وقال خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي: باعتبارنا مؤسسة خدمية عمانية الهوية وذات ريادة عالمية، فإننا على اطلاع بمتطلبات السوق المحلية، ونواصل البحث عن فرص لتوفير أفق أوسع وإثراء أكثر وسرعة أكبر لزبائننا في كل ما نقوم به. وتتيح لنا مذكرة التفاهم هذه توفير أسعار تنافسية من خلال ضمان الحصول على خدمة تأمين بشكل سريع لاستكمال إجراءات القرض الإسكاني في غضون 72 ساعة؛ وبالتالي توفير حل آخر للزبائن لتلبية وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك منزل.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقدِّم صحار الدولي القرض الإسكاني للزبائن؛ من خلال تمكينهم من شراء وحدات المشروع بأسعار فائدة جذابة وتفضيلية. ومع التمويل المالي الذي يصل إلى 80% من قيمة العقار، ويقدم برنامج التمويل الإسكاني من صحار الدولي أدنى أسعار من الفائدة وأقساط التأمين، إلى جانب أقساط شهرية مخفضة مما يجعله واحدا من أكثر العروض المتاحة في السوق جاذبية.

وقال حسن بن محمد اللواتي المدير العام لشركة الأصول للتطوير العقاري: عندما بدأنا بحثنا عن شريك جديد لتقديم خدمات مصرفية متعلقة بالقرض الإسكاني، كنا بحاجة لمنصة واحدة نتمكن من خلالها في تقديم سعر مناسبة وتفيدنا في تسهيل إجراءات دمج حسابات القروض الإسكانية المعقدة، ولديها القدرة أيضا على إدارة عمليات مخاطر الائتمان بسلاسة. نحن فخورون بالشراكة مع صحار الدولي حيث نؤمن بأن عروض المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها ستعمل على تسهيل عملية الدمج مع احتياجاتنا بالشكل الأفضل.