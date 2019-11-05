التدريب على عمليات البطاقات في "الدراسات المصرفية والمالية"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ كلية الدراسات المصرفية والمالية (CBFS) دورة تدريبية متخصصة حول "منتجات البطاقات المصرفية وعملياتها"، بالتعاون مع أكاديمية ماستر كارد -المؤسسة الرائدة في مجال الماستر كارد- وقدم الدورة أشيش باهل من الأكاديمية، وحضرها موظفو الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات وإدارة المخاطر والامتثال وأقسام المراجعة الداخلية للبنوك.

وركزت الدورة التدريبية على فهم الأنواع المختلفة من منتجات البطاقات المصرفية وطريقة إصدار البطاقات ومعالجتها والعناصر الرئيسية لتسويق البطاقات المصرفية، إضافة لتغطية المخاطر المرتبطة بالبطاقات المصرفية.

وناقشتْ الدورة التدريبية الموضوعات الرئيسية المتعلقة بدور وقيمة المدفوعات، وإصدار البطاقات والحصول عليها، ودورة حياة المعاملات، والربحية، ومخاطر الائتمان والاحتيال، والتسعير القائم على المخاطر، وتسويق البطاقات، والعلامات التجارية المشتركة، والتجزئة، والولاء، والاحتفاظ، واستخدامات بطاقات القيادة.

وقال عميد الكلية الدكتور ناصر بن راشد المعولي: نشكر أكاديمية ماستر كارد على هذا التعاون في تقديم هذه الدورة التدريبية لموظفي البنوك في السلطنة، وتعد هذه الدورة سلسلة من الدورات التي تقدمها الكلية للقطاع المصرفي والمالي بهدف بناء الكوادر البشرية وتنميتها في هذين القطاعين، إذ قدمت الكلية في العام الأكاديمي الماضي 2018/2019، 200 برنامج تدريبي حضره أكثر من 3500 مشارك، وأؤكد التزام الكلية بتقديم البرامج التدريبية ضمن احتياجات القطاع المصرفي والمالي وبما يتماشى مع المتطلبات العالمية.