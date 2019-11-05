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تحرك الإعصار المداري "مها" نحو السواحل الهندية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تحرك الإعصار المداري "مها" شرق/شمال شرق نحو السواحل الهندية، مع إحتمال الضعف التدريجي خلال 12 ساعة القادمة، ويبعد عن سواحل السلطنة (مصيرة) 550 كلم، مع إستمرار فرص تدفق السحب الماطرة على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وكانت مديرية الأرصاد قد أصدرت التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية"مها"، والذي أشار إلى تراجع تصنيف الإعصار المداري إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب على دائرة عرض 19.6 درجة شمالا وخط طول 63.6 درجة شرقا، بسرعة رياح تقدر بين 65 - 70 عقدة، مع تغير مسار حركته إلى الشمال الشرقي، باتجاه السواحل الهندية، ويبعد مركزه حاليا 610 كم عن رأس مدركه.

 

 

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