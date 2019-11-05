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بالفيديو.. ثعبان سام يوقف مباراة كرة قدم بالسعودية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:04 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. ثعبان سام يوقف مباراة كرة قدم بالسعودية

جدة – الوكالات

تسبب ثعبان في إيقاف مباراة الفيحاء وعكاظ التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب الشرائع بمدينة الملك عبد الله بمدينة مكة المكرمة، ضمن دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعد اقتحام ثعبان سام لأرضية الملعب، مما أضطر الحكم لإيقاف المباراة، حتى قيام العاملين في الملعب بقتل الثعبان، وإخراجه من الملعب لحماية اللاعبين.

والجدير بالذكر، أن الفيحاء فاز بثلاثة أهداف نظيفة، وسجل أهدافه كل من ارسينيو مارتينيز في الدقيقة 34، وعون السلولي في الدقيقة 66، وعبد الله المطيري في الدقيقة 72، ليتأهل الفيحاء إلى الدور الـ 32.

 

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