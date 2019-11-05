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سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:46 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الثلاثاء 62.48 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ 61 سنتا، مقارنة بسعر أمس الاثنين، الذي بلغ 61.87  دولار أمريكي.

 

 

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