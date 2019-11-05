مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية، إن آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها" يظهر بداية إنحرافها شمالا ثم شمال شرق نحو الهند مبتعدة عن السلطنة، مع تواصل ضعفها، وتزايد فرص هطول الأمطار على جنوب الشرقية والوسطى

وكانت مديرية الأرصاد قد أصدرت التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية"مها"، والتذي أشار إلى تراجع تصنيف الإعصار المداري إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب على دائرة عرض 19.6 درجة شمالا وخط طول 63.6 درجة شرقا، بسرعة رياح تقدر بين 65 - 70 عقدة، مع تغير مسار حركته إلى الشمال الشرقي، باتجاه السواحل الهندية، ويبعد مركزه حاليا 610 كم عن رأس مدركه.