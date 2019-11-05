الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية، إن آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها" يظهر بداية إنحرافها شمالا ثم شمال شرق نحو الهند مبتعدة عن السلطنة، مع تواصل ضعفها، وتزايد فرص هطول الأمطار على جنوب الشرقية والوسطى

وكانت مديرية الأرصاد قد أصدرت التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية"مها"، والتذي أشار إلى تراجع تصنيف الإعصار المداري إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب على دائرة عرض 19.6 درجة شمالا وخط طول 63.6 درجة شرقا، بسرعة رياح تقدر بين 65 - 70 عقدة، مع تغير مسار حركته إلى الشمال الشرقي، باتجاه السواحل الهندية، ويبعد مركزه حاليا 610 كم عن رأس مدركه.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أكتوبر 2019

بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

04 يونيو 2019

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المزيد

08 يونيو 2015

" أشوبا" الإسم القادم للحالة المدارية في حال تطورها الى عاصفة مدارية

المزيد

08 يونيو 2015

الأرصاد العمانية: من المتوقع تراجع حدة الحالة المدارية خلال الساعات القادمة عنداقترابها من سواحل السلطنة .

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة