صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية، إلى تراجع تصنيف الإعصار المداري "مها" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب على دائرة عرض 19.6 درجة شمالا وخط طول 63.6 درجة شرقا، بسرعة رياح تقدر بين 65 - 70 عقدة، مع تغير مسار حركته إلى الشمال الشرقي، باتجاه السواحل الهندية، ويبعد مركزه حاليا 610 كم عن رأس مدركه.

وأضافت بأنه احتمال استمرار تدفق السحب الممطرة على سواحل جنوب الشرقية والوسطى خلال اليومين القادمين، مع استمرار البحر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 3 و 4 أمتار، بينما يكون البحر متوسطًا إلى هائج الموج ويتراوح أقصى ارتفاع له بین 1,5 و 2.5 متر على بحر عمان.

ونوهت إلى أن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة، داعية الجميع إلى التأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.