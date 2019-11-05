جذور الطينْ

وسام عبد الحق العاني| العراق
نَفْسٌ بشرنقةِ اغْترابٍ عالِقَهْ
تَرْنو إلى وطنٍ بقَبْضةِ مَشْنقَهْ
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كالظلِ تهربُ من هَجيرِ غيابِها
لِتَلُوذَ في أَحضانهِ وتُعانقَهْ
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حوريةٌ طالَ انْتظارُ أميرِها
فهَوَتْ على جُرفِ الخُرافةِ مُرهقَهْ
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تركَتْ جذورَ الطينِ في قَسَماتِها
لِتَظلَّ في الأرضِ الغريبةِ مُورِقَهْ
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هِيَ والعراقُ مُهاجِرانِ تَقاسَما
ذُلَّ المَنافِـــيَ والحدودِ المُغْلقَهْ
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بالسرِّ يلْتَقِيانِ تحتَ قصيدةٍ
تَمشي لِحَضْرتِها القوافيَ مُطرقَهْ
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شَرْخانِ في جسَدِ الخريطةِ فيهما
البوحُ أخرسُ والمَواجعُ ناطِقَهْ
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يَتباعدانِ وللْمدامعِ نزفُها
ما ينزفُ المسمارُ تحت المِطرقَهْ
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منْ كانَ جذراً في العراقِ فحَظُّهُ
كُلُّ البلادِ على فُروعِهِ ضَيّقَهْ
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أَعِراقُ منْ يَلغي المسافةَ بينَنا؟
ويُعيدُ للطينِ المُهاجرِ روْنَقَهْ
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أشتاقُ يا ويحَ اشْتياقِيَ إنْ بَدا
طيفاً .. على ورقِ القصيدةِ أحْرَقَهْ
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أنَا زورقٌ ملَّ الرُقودَ بجُرفِهِ
فَمَتى سيحضُنُ موجُ شطِّكَ زورقَهْ
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وأَنا العراقيُّ الذي نبَضاتُهُ
منْ قبلِ بابلَ في أَساكَ مُعلّقهْ
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ودَمٌ حُسينيٌّ يُعفِّرُ أحْرُفي
فَتَرى القصائدَ في المَواجعِ غارقَهْ
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ما للنوازلِ تشتهيكَ؟ أَمَا لَها
يا أوّلَ الدنيا سواكَ لِتَحْرقَهْ؟
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تَرَكَتْكَ كالصقرِ الجريحِ وحولَهُ
أسرابُ غربانٍ تحلّقُ ناعقهْ
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للخوفِ غاباتٌ بأرضِكَ عمّرتْ
ويَداكَ في قَيْدِ الفَجيعةِ مُوْثَقَهْ
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وتبعثرتْ أَزهى قوافلِ عُمرِنا
صُحفاً عَلى دربِ اللّجوءِ مُمَزّقَهْ
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ويْحَ الخيانةِ وهْيَ تغرزُ نصلَها
وتقيمُ للشرفِ الرفيعِ مَشانِقَهْ
//
لا ضوءَ في نفقِ العراقِ وبعضُهُ
يختارُ في صفِّ الأعاجِمِ خندقَهْ
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قُمْ يا كبيرُ ورُدَّها .. فَإِلى متى
للغدرِ كفٌّ في فضائِكَ مُطْلَقهْ؟
//
جزعتْ دروبُكَ منْ نزيفِ صغارِنا
ظلماً ولم تتعبْ نصالُ التفرقهْ
//
قُمْ رُدَّنا صوبَ الفراتِ سَنابلاً
خُضراً تُعانقُ في جبالِكَ زنبقهْ
//
قُمْ رُدَّ للعَرَبيّ سمتَ عقالِهِ
ولسيفِ عنترةَ القديمِ تألّقَهْ
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لِتعودَ عَبْلةُ في القبيلةِ حُرّةً
بجَدائلٍ بين السحابِ مُحلِّقهْ
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وتعودَ بغدادُ الجمالِ مَجرّةً
تزدانُ في يدِها الكواكبُ مُشرقهْ
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سأظلُّ أرقبُ من سحابِكَ واثقاً
برقاً يُحضِّرُ للقيامةِ بيْرَقَهْ