الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

جذور الطينْ

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 10:46 ص بتوقيت مسقط

جذور الطينْ

وسام عبد الحق العاني| العراق

 

نَفْسٌ بشرنقةِ اغْترابٍ عالِقَهْ

تَرْنو إلى وطنٍ بقَبْضةِ مَشْنقَهْ

//

كالظلِ تهربُ من هَجيرِ غيابِها

لِتَلُوذَ في أَحضانهِ وتُعانقَهْ

//

حوريةٌ طالَ انْتظارُ أميرِها

فهَوَتْ على جُرفِ الخُرافةِ مُرهقَهْ

//

تركَتْ جذورَ الطينِ في قَسَماتِها

لِتَظلَّ في الأرضِ الغريبةِ مُورِقَهْ

//

هِيَ والعراقُ مُهاجِرانِ تَقاسَما

ذُلَّ المَنافِـــيَ والحدودِ المُغْلقَهْ

//

بالسرِّ يلْتَقِيانِ تحتَ قصيدةٍ

تَمشي لِحَضْرتِها القوافيَ مُطرقَهْ

//

شَرْخانِ في جسَدِ الخريطةِ فيهما

البوحُ أخرسُ والمَواجعُ ناطِقَهْ

//

يَتباعدانِ وللْمدامعِ نزفُها

ما ينزفُ المسمارُ تحت المِطرقَهْ

//

منْ كانَ جذراً في العراقِ فحَظُّهُ

كُلُّ البلادِ على فُروعِهِ ضَيّقَهْ

//

أَعِراقُ منْ يَلغي المسافةَ بينَنا؟

ويُعيدُ للطينِ المُهاجرِ روْنَقَهْ

//

أشتاقُ يا ويحَ اشْتياقِيَ إنْ بَدا

طيفاً .. على ورقِ القصيدةِ أحْرَقَهْ

//

أنَا زورقٌ ملَّ الرُقودَ بجُرفِهِ

فَمَتى سيحضُنُ موجُ شطِّكَ زورقَهْ

//

وأَنا العراقيُّ الذي نبَضاتُهُ

منْ قبلِ بابلَ في أَساكَ مُعلّقهْ

//

ودَمٌ حُسينيٌّ يُعفِّرُ أحْرُفي

فَتَرى القصائدَ في المَواجعِ غارقَهْ

//

ما للنوازلِ تشتهيكَ؟ أَمَا لَها

يا أوّلَ الدنيا سواكَ لِتَحْرقَهْ؟

//

تَرَكَتْكَ كالصقرِ الجريحِ وحولَهُ

أسرابُ غربانٍ تحلّقُ ناعقهْ

//

للخوفِ غاباتٌ بأرضِكَ عمّرتْ

ويَداكَ في قَيْدِ الفَجيعةِ مُوْثَقَهْ

//

وتبعثرتْ أَزهى قوافلِ عُمرِنا

صُحفاً عَلى دربِ اللّجوءِ مُمَزّقَهْ

//

ويْحَ الخيانةِ وهْيَ تغرزُ نصلَها

وتقيمُ للشرفِ الرفيعِ مَشانِقَهْ

//

لا ضوءَ في نفقِ العراقِ وبعضُهُ

يختارُ في صفِّ الأعاجِمِ خندقَهْ

//

قُمْ يا كبيرُ ورُدَّها .. فَإِلى متى

للغدرِ كفٌّ في فضائِكَ مُطْلَقهْ؟

//

جزعتْ دروبُكَ منْ نزيفِ صغارِنا

ظلماً ولم تتعبْ نصالُ التفرقهْ

//

قُمْ رُدَّنا صوبَ الفراتِ سَنابلاً

خُضراً تُعانقُ في جبالِكَ زنبقهْ

//

قُمْ رُدَّ للعَرَبيّ سمتَ عقالِهِ

ولسيفِ عنترةَ القديمِ تألّقَهْ

//

لِتعودَ عَبْلةُ في القبيلةِ حُرّةً

بجَدائلٍ بين السحابِ مُحلِّقهْ

//

وتعودَ بغدادُ الجمالِ مَجرّةً

تزدانُ في يدِها الكواكبُ مُشرقهْ

//

سأظلُّ أرقبُ من سحابِكَ واثقاً

برقاً يُحضِّرُ للقيامةِ بيْرَقَهْ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أبريل 2019

الخبز في الطين !!

المزيد

07 نوفمبر 2018

الطين والأظافر

المزيد

21 أكتوبر 2019

كلّ حرّ بشهوة الطين يعلو

المزيد

27 يناير 2019

لهفة الطين في عيون الماء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة برنو للتكنولوجيا

المحليات - تعليم

إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة