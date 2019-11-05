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ندوة حول "التحديث القانوني والضريبي للشركات الهندسية"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:20 ص بتوقيت مسقط

ندوة حول "التحديث القانوني والضريبي للشركات الهندسية"

مسقط - الرؤية

 

عقدتْ جمعية المهندسين العمانية، أمس، ندوة لأعضاء الجمعية والمجتمع الهندسي بعنوان "التحديث القانوني والضريبي على الشركات الهندسية"، بالتعاون مع عبدالرضا وعبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية، وشركة جلوبل للمحاماة، وكذلك شركة (KPMG) الخليجية، وذلك في فندق دبليو بمسقط.

وافتتح المهندس حمود بن سالم السنیدی الرئيس التنفیذی لجمعية المهندسين العمانية، وأكد أهمية النظر في الجوانب القانونية التي قد يحتاجها المهندسون خلال مسيرتهم المهنية وتطوير البنية الأساسية المناسبة لإدارة وتطوير المشاريع.

وشارك في تقديم الندوة عبدالرضا اللواتي الشريك في مؤسسة عبدالرضا وعبدالله للاستشارات القانونية، وراكش جاين مدير الضرائب في شركة KPMG  الخليجية، وحضر الندوة عدد كبير من أعضاء جمعية المهندسين العمانية وطلاب الكليات الهندسية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية.

وقدم عبدالرضا لمحة عامة عن الجوانب القانونية الجديدة التي تحكم الممارسة التجارية للشركات في ضوء قانون الشركات العمانية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019.

كما عقد راكش جاين جلسة نقاشية حول الضرائب وقوانينها في السلطنة والمنطقة؛ مثل: الإعفاءات الضريبية، وبعض الآثار الضريبية علي الصناعة، وتجميد الضرائب. واختتم الجلسة بوضع تصور مستقبلي  حول تحديث القوانين الضريبية. وقال إن ذلك يساعد رواد الأعمال على إدارة النواحي الضريبية لشركاتهم والتفاعل الإيجابي مع الهيئات الضريبية.

وأعرب المهندس حمود السنیدی عن شكره وتقديره لشركتي جلوبال و KPMGعلى عقد هذه الندوة والجهود المبذولة من قبل الشركتين في التحضير لها.

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