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التعريف ببرنامج الدعم المباشر في "غرفة الظاهرة"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:19 ص بتوقيت مسقط

جانب من الحلقة (1)
جانب من الحلقة (2)

عبري - الرؤية

 

نظَّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، وبالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، حلقة بعنوان "برنامج الدعم المباشر"؛ لتعريف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببرنامج الدعم المباشر، وطرق الاستفادة منه في إنشاء وتأسيس المشاريع الاقتصادية.. وبلغ عدد المشاركين في الحلقة حوالي 150 مشاركا من ولايات المحافظة الثلاث، عبري وينقل وضنك.

وأشرف على سير الحلقة علي شاكر المستشار بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وقال: إن برنامج الدعم المباشر لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة يقدم خدمات لرواد الأعمال الذين يبدون الالتزام والتفاني تجاه إنجاح مشاريعهم؛ من خلال اتباع إرشادات المركز خلال فترة احتضان المركز لهم، وتطبيق التوصيات والاستفادة من الاستشارات المقدمة. ويجب أن تعكس مشاريع وأعمال أصحاب وصاحبات الأعمال التخطيط الإستراتيجي السليم الذي يتبعونه في ممارسة أعمالهم وفقا لدراسة جدوى واضحة وجهود متواصلة تعبر عن رغبتهم في اتباع أفضل الممارسات في إدارة الأعمال واستفادتهم من الدعم الذي يقدمه المركز.

وأضاف أنَّ المركز سيختار عددا من رواد الاعمال للانضمام إلى "برنامج الدعم المباشر" للاستفادة بشكل مباشر من الاستشارات والنصح المقدم من المركز علاوة على منحة مالية لدعم مشاريعهم. وتم وضع عدة معايير للحصول على الدعم وآلية تقديم طلب وتقييم المشاريع التي سيجري تمويلها.

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