545 مليون ريال إجمالي تداولات سوق مسقط بنهاية سبتمبر

مسقط - الرؤية

بلغَ إجمالي تداولات سوق مسقط للأوراق المالية بنهاية سبتمبر 2019 ما قيمته 545 مليونا و7 آلاف ريال عماني، بانخفاض بلغت نسبته 13% عن نهاية سبتمبر عام 2018، والذي بلغ إجمالي قيمة التداول بنهايته 626 مليونا و348 ألف ريال عماني، فيما تراجع المؤشر العام بـ11.6% وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعدُّ إجمالي قيمة التداول منخفضا خلال سبتمبر عن الشهر السابق؛ حيث سجل في سبتمبر 44 مليونا و984 ألف ريال عماني، مقارنة بـ165 مليونا و57 ألف ريال عماني في شهر أغسطس، فيما سجل في شهر يوليو 37 مليونا و430 ألف ريال عماني.

وسجل المؤشر العام للسوق 4017.7 نقطة بنهاية سبتمبر 2019م مقارنة مع 4543.7 نقطة بنهاية سبتمبر 2018م. وقاد قطاع الخدمات الانخفاضات مسجلا تراجعا بـ20.9% ليصل إلى 1951 نقطة بنهاية سبتمبر 2019م، مقارنة مع 2466 نقطة بنهاية سبتمبر 2018م، كما سجل القطاع الصناعي انخفاضا بالمؤشر نسبته 20.4% ليبلغ 4405 نقاط بنهاية سبتمبر 2019م، مقارنة مع 5535 نقطة بنهاية سبتمبر 2018م، في حين سجل القطاع المالي انخفاضا بنسبة 6.8% مسجلا 6558 نقطة بنهاية سبتمبر 2019م، مقارنة بـ7033 نقطة بنهاية سبتمبر 2018م.

وانخفض كذلك إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنهاية سبتمبر 2019م بنسبة 10.7% مسجلا مليارين و914 مليونا و405 آلاف سهم، مقارنة مع 3 مليارات و264 مليونا و326 ألف سهم بنهاية سبتمبر 2018م.

وحتى نهاية سبتمبر 2019، استحوذ المستثمرون العمانيون على 62% من قيمة الشراء، مقابل 6% للمستثمرين الأجانب، و31% للخليجيين، و1% للعرب من الدول الأخرى غير الخليجية.

وزاد شراء المستثمرين العمانيين عن البيع ليسجل صافي تعاملاتهم 14 مليونا و240 ألف ريال عماني، وكذلك لدى المستثمرين الأجانب الذين سجل صافي تعاملاتهم مليونين و413 ألف ريال عماني، فيما زاد البيع عن الشراء لدى المستثمرين العرب ليسجل صافي تعاملاتهم رقما سالبا بـ65 ألف ريال عماني كما زاد البيع عن الشراء لدى المستثمرين الخليجيين ليسجل صافي التعاملات رقما سالبا بـ16 مليونا و588 ألف ريال عماني. واستحوذ قطاع الخدمات على 43% من قيمة الأسهم المتداولة والقطاع المالي على 38% فيما استحوذ القطاع الصناعي على 14% وقطاع السندات على 5%.