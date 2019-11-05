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اعتماد الموازنة العامة لـ"التأمينات الاجتماعية".. واستعراض مستجدات المشروعات الإنشائية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

اعتماد الموازنة العامة لـ"التأمينات الاجتماعية".. واستعراض مستجدات المشروعات الإنشائية

مسقط - العمانية

 

عقدَ مجلسُ إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، الاجتماعَ الدوريَّ الثالث لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المتعلقة بتنظيم بعض الجوانب المالية بالهيئة؛ حيث قام المجلس باعتماد الموازنة العامة للعام القادم 2020م، واطلع على مستجدات بعض المشروعات الإنشائية. كما استعرض المجلس المذكرات المرفوعة إليه بشأن أوضاع بعض من أصحاب الأعمال، ووافق على الفرص الاستثمارية المحلية المرفوعة إليه من جانب لجنة الاستثمار بالهيئة.

واختتم المجلس اجتماعه باعتماد ميثاق لجنة تنمية الموارد البشرية، وبالنظر في عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم بعض جوانب العمل الإداري بالهيئة التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

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