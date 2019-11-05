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السعيدي يتسلم دعوة لحضور مؤتمر وزراء الصحة بـ"التعاون الإسلامي"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

السعيدي يتسلم دعوة لحضور مؤتمر وزراء الصحة بـ"التعاون الإسلامي"

مسقط - الرؤية

 

استقبلَ مَعَالي أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، صباح أمس الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية. وقام سعادة السفير الاماراتي بتسليم معالي الوزير دعوة لحضور المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده في أبوظبي خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2019.

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