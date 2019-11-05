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"سلاح الجو" و"العسكرية التقنية" يشاركان في "مهرجان العلوم"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

 

شارك كل من سلاح الجو السلطاني العماني والكلية العسكرية التقنية في مهرجان عمان للعلوم 2019م، والذي أقيم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر الجاري.

وتهدف المشاركة إلى إبراز دور سلاح الجوالسلطاني العماني والكلية العسكرية التقنية  في تنمية الجانب المعرفي والتكنولوجي، إضافة إلى دورهما في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، والاطلاع على كل ما هوجديد من الحداثة والتقنية.

وحول هذه المناسبة، قال المقدم الركن زاهر بن سليم الفهدي مساعد آمر كلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية: "تشارك كلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية في مهرجان عمان للعلوم 2019م المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم  والتي تعنى بالدورات المساندة  لعلوم الطيران، وتمثل الكلية سلاح الجو السلطاني العماني بهذه المشاركة  ممثلة في المشبهات برج المراقبة ومشبهات رادار الاقتراب وأيضا مشبه الطيران".

وعن مشاركة الكلية العسكرية التقنية، قال النقيب بحري هيثم بن خميس الكيماني رئيس قسم تحليل احتياجات التدريب بالإنابة: "تشارك الكلية العسكرية التقنية في مهرجان العلوم 2019م، وكانت مشاركتها من خلال عرض تقنيات عسكرية، والتي تهدف إلى إبراز التقنيات التدريبية العسكرية في الكلية  في مختلف أقسامها وتخصصاتها، والمشتملة على أقسام هندسة الطيران، والهندسة البحرية، وهندسة النظم، والهندسة المدنية، ومسح الكميات".

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