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منح "الخنجر الإيطالي" لضابط بالبحرية السلطانية العمانية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

منح "الخنجر الإيطالي" لضابط بالبحرية السلطانية العمانية

مسقط - الرؤية

 

أقامتْ الملحقيَّة العسكرية الإيطالية بسفارة جمهورية إيطاليا في مسقط، احتفالًا بمناسبة يوم القوات المسلحة الإيطالية، والذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

وعلى هامش الاحتفال، تمَّ تكريم أحد الضباط المجيدين بالبحرية السلطانية العمانية؛ حيث تمَّ منحه جائزة الخنجر الإيطالي البحري، وهي جائزة تمنح من قبل البحرية الإيطالية للضباط البحريين المجيدين.

وكان ضيف شرف الاحتفال العميد الركن جوي جمعة بن طالب الجابري قائد قاعدة غلا آمر أكاديمية السلطان قابوس الجوية، بحضور سعادة سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة. وحضر الاحتفال -الذي أقيم في فندق إنتركنتيننتال مسقط- العميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين، برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية الأخرى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى السلطنة، والملحقين العسكريين، وعدد من كبار رجال أعمال الشركات والمؤسسات في السلطنة.

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