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مفاجأة: الكون يضم "نوع آخر تماما" من الثقوب السوداء

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:37 ص بتوقيت مسقط

مفاجأة: الكون يضم "نوع آخر تماما" من الثقوب السوداء

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت دراسة حديثة النقاب عن "نوع جديد تمامًا" من الثقوب السوداء التي لم يكن العلماء على دراية بها.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس" طريقة جديدة للفلكيين للبحث عن الثقوب السوداء، وأنه قد يكون هناك مجموعة كاملة من الثقوب السوداء أصغر من الثقوب السوداء الموجودة حالياً في الكون.

وقال تود طومبسون، أستاذ علم الفلك بجامعة ولاية أوهايو ومؤلف الدراسة الرئيسي في بيان "إننا نلمح إلى أن هناك مجموعة أخرى من الثقوب. لم نقم بعد بالتحقيق في البحث عنها".

والبحث عن الثقوب السوداء مستمر منذ وقت طويل، وتتشكل الثقوب عندما تنفجر بعض النجوم أو تنكمش أو تنهار. ولسنوات عديدة، اعتقد الباحثون أن الثقوب السوداء موجودة فقط داخل نطاق معين من الكتلة.

لكن المؤكد الآن أن العلماء توصلوا لطريقة جديدة للبحث عن الثقوب السوداء، ومن خلالها حددوا احتمالية وجود مجموعة جديدة من الثقوب السوداء منخفضة الكتلة، والتي لم يعرفها علماء الفيزياء من قبل.

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