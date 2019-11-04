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صور وفنجاء.. السيب وظفار أقوى مواجهات دور الـ 16 للكأس الغالية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

صور وفنجاء.. السيب وظفار أقوى مواجهات دور الـ 16 للكأس الغالية

 

الرؤية – وليد الخفيف

أجريت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السيب الرياضي أمس مراسم سحب قرعة دور الـ 16 لمسابقة الكأس الغالية، وذلك تحت رعاية مدير بنك قطر الوطني، وحضور أمين السر العام لاتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين هشام العدواني، وعدد من مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة.

وأوقعت القرعة صور وفنجاء وجهًا لوجه في مشهد مشابه لنهائي النسخة الماضية التي توج بلقبها صور بالفوز 2-1 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ورغم هبوط صور لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد تتويجه بلقب الكأس، إلا أنّ طموحات جماهيره معقودة على تحقيق حلم الاحتفاظ بالكأس، بينما تنصب مساعي فنجاء نحو رد الدين والعبور لدور الثمانية والمضي قدما نحو اللقب العاشر.

وعبر صور دور الـ 32 على حساب المضيبي 3-1، بينما تجاوز فنجاء بدية عبر ركلات الترجيح بعدما عانى الأمرين أمام فريق مجتهد.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: 

النهضة Vs السويق

عبري Vs بهلاء

ظفار Vs السيب

الشباب Vs الرستاق

فنجاء Vs صور

صحم Vs النصر

عُمان Vs نزوى

العروبة Vs الخابورة

ومن المقرر ان تقام منافسات هذا الدور على يومي 7، 8 من الشهر الجاري بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

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