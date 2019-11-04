الحساسية المفرطة بين الكرة العربية

محمد العليان

تأتي بعض المباريات التي تجمع الأشقاء مثلا في الوطن العربي أو حتى في الوطن الواحد خاصة في لعبة كرة القدم سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية فيها نوع من الإثارة والقوة والصخب خارج حدود المنافسة الكروية؛ خاصة بين أحد الفريقين أو الحكام مثلا، يحدث التعصب الأعمى في الملعب بين اللاعبين عند حدوث أي خلاف أو قرارات تحكيمية تقديرية للحكام. باختصار تحولت مباريات كرة القدم بين الأشقاء- والتي من المفترض أن تكون مناسبات رياضية للتنافس واستمتاع الجماهير بتواجد النجوم- إلى مشاكل وكابوس. وهناك أمثلة كثيرة سواء قديمة أم حديثة في البطولات المختلفة آسيويا أو إفريقيا أو حتى على مستوى خليجنا؛ فمثلا لا ينسى أحد التأثيرات السلبية التي خلفتها المباراة الشهيرة بين مصر والجزائر في التصفيات النهائية لكأس العالم 1990م وما صاحبها من أحداث دوّنها التاريخ الرياضي بلون الدم، وأيضًا انسحاب بعض المنتخبات من بطولات كأس الخليج الماضية، وأيضا ما حدث في الدوري المصري في مباراة الأهلي والنادي المصري في بورسعيد؛ حيث ما زالت تأثيرات هذه المباراة وسقوط قتلى آنذاك تلقي بظلالها إلى يومنا هذا على واقع الكرة المصرية من حيث الحضور الجماهيري؛ وغيرها..

هذه الظاهرة تحتاج إلى الوقوف عليها ومعرفة مسبباتها الداخلية والخارجية، ليس لفرض عقاب عليها بل لدراسة مسبباتها والعمل عليها مستقبلا لتلافيها من الملاعب والمباريات والمسابقات العربية والتي تأتي بأعصاب متوترة ومهزوزة وشحن وضغوط كبيرة لا نراها في مباريات الأندية أو المنتخبات العربية عندما تلتقي الفرق أو المنتخبات الأخرى غير العربية. وأكيد في هذه الأجواء المشحونة تحدث تجاوزات خارجة عن جماليات كرة القدم والهدف الذي أنشئت من أجله، وهو مثلا الاعتراض المبالغ فيه على قرارات الحكام وتحويل ملعب المباراة إلى مجزرة أو مسلخ فيتحول اللاعبون إلى نمور مفترسة تضرب وتبصق وتحتج على أي شيء، ويتحوّل الملعب إلى ساحة مصارعة وقتال.

الكرة العربية ما زالت بعيدة عن التطور والثقافة العالمية والعالية للعبة كرة القدم، والوعي ما زال قليلا لدى مسؤولي ولاعبي كرة القدم؛ حيث أصبحت كرة القدم صناعة تجلب الأموال وتنمي الاقتصاد لأي بلد، وباتت نظام احتراف للعقول قبل الأرجل، ووجهة سياحية لأي بلد، ومصادر لجذب السياحة وتعريفها للعالم من خلال إقامة بطولة مثلا كأس العالم أو أوروبا أو البطولات الأولمبية والشاطئية وغيرها من بطولات كرة القدم المختلفة.

والسؤال هنا الذي نطرحه هنا لصالح من الذي يحدث في كثير في لقاءاتنا وملاعبنا العربية؟ يجب إزالة تدخل السياسة في كرة القدم، وأيضا إزالة الحساسية المفرطة بين الأشقاء في مجال من المفترض أن يكون بعيدًا عن الحساسيات الزائدة.