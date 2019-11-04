"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية، إلى إرتفاع تصنيف الإعصار المداري "مها" إلى الدرجة الثالثة، بسرعة رياح تقدر بين 100 - 105 عقدة، مع تغير حركته إلى الشمال، ومن المتوقع أن يتحرك إلى الاتجاه الشمالي الشرقي باتجاه السواحل الهندية غداً، مع انخفاض التصنيف تدريجياً..

ونوهت "الأرصاد" إلى بدء التأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية "مها"، على أجواء السلطنة، وذلك بارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة، وتدفق السحب الماطرة على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من يوم غد الثلاثاء.