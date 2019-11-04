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أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تنفذ دورة وكلاء القوة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تنفذ دورة وكلاء القوة

مسقط - الرؤية

تُنفِّذ أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة وكلاء القوة، والتي تستمر لمدة شهر، بمشاركة عدد من منتسبي تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وتتضمَّن الدورة عددًا من التطبيقات والبرامج العملية التي تهدف لتأصيل المعلومات المكتسبة وترجمتها على أرض الواقع، وتناقش الدورة عدداً من المحاور التي من بينها التعريف بوظيفة وكيل القوة وأهميتها، وأهم المهارات الواجب توافرها لديهم، وأبرز الصفات التي يتمتع بها وكيل القوة، ولرفع مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين ستحتوي الدورة على عدد من الحصص الرياضية.

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