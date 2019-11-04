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"البيئة" تشارك في مهرجان العلوم "الثورة الصناعية الرابعة"

الإثنين 04 نوفمبر 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

شاركتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية في مهرجان عمان للعلوم 2019، في نسخته الثانية، والذي انطلق صباح أمس، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة".

ويستهدفُ المهرجان طلاب المدارس والكليات والجامعات، والتربويين، والأكاديميين والباحثين وأولياء الأمور، إضافة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص؛ لتنمية المعرفة لدى الطلاب في المواد العلوم والرياضيات والجغرافيا البيئية وهو برنامج وطني تأسس بتوجيهات سامية ليسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ويشجعهم على البحث والتفكير والابتكار.

وجاءتْ مشاركة الوزارة من خلال عرض أجهزه خاصة بالعمل البيئي؛ منها: جهاز تتبع السلاحف وطائرة، بدون طيار (الدرون)، وجهاز قياس الملوحة، وجهاز قياس العتمة وجهاز GPS، إضافة لجهاز فحص الغازات المستخدم في التبريد وأجهزة رصد الإشعاع وجهاز رصد الضوضاء والجزيئات العالقة.

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