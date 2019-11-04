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جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس تنظم ورشا تدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الإثنين 04 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - طالب المقبالي

انطلقتْ، مساء أمس، فعاليات الورش التدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تُنظِّمها جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس، تحت شعار "Arabic For Daily Life"، وقدمها أحمد البحري معلم لغة عربية وحاصل على الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأتي هذه الورش بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى خلال العام الماضي 2018/2019م، وتهدف إلى دعم العملية التعليمية بالجامعة من خلال نشر الوعي باللغة العربية لغير الناطقين بها وصقل مهاراتهم في استخدامها بما يحقق لهم القدرة على التواصل والتفاعل البناء داخل الجامعة وخارجها.

وتسعَى هذه الورش إلى تدريب المشاركين على اللغة العربية من خلال مجموعة من المحاور التي تثري اللغة العربية عند المشاركين، وباستخدام مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم الفرصة لممارستها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

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