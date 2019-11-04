لجنة مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ29 تختتم أعمالها بولاية صور

الرؤية - حمد العلوي

اختتمت لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقران الكريم الـ29 في دورتها لهذا العام 2019 أعمالها بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، والتي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، والتي استمرت على مدى يومين متتاليين صباحا ومساء.

وقال علي بن عبدالله الصقري رئيس لجنتي التصفيات: "ننهي التصفيات الأولية في مركز صور على حسب ما خُطط له بالجهود الجبارة التي بذلت من قبل المنظمين ولجنة التحكيم".

وأضاف الصقري أنَّ النتائج ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وسيتم التواصل مع المتأهلين للتصفيات النهائية الثمانية من كل مستوى والبالغ عددهم 56 متسابقا على مستوى السلطنة، وستنطلق التصفيات النهائية في 18-20 أكتوبر؛ وذلك في قاعة الجامع الأكبر بمسقط، وسيكون اليوم الثالث والأخير إعلان النتائج النهائية في مؤتمر صحفي.

ويأمل الصقري أنْ يكون الحفل الختامي لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وحقيقة أن هذه التصفيات يمكن أن تعتبر نقلة نوعية في الأداء وحماس المتسابقين. وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 81 مشاركا ومشاركة في ولاية صور، و95 مشاركا ومشاركة في جعلان.