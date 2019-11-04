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وزارة التربية والتعليم تستعد لتصنيف المدارس الخاصة للفترة الثانية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - طالب المقبالي

 

يستعد مكتب التصنيف بوزارة التربية والتعليم لإطلاق برنامج تدريبي للمقيمين المساندين الذين يقومون بتصنيف المدارس الخاصة خلال الفترة من 3لـ 7 نوفمبر الجاري بديوان وزارة التربية والتعليم، وستقدم خلاله أوراق عمل حول "القيادة والحوكمة، والبيئة المدرسية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة والأمن، والقيم والمواطنة، والشراكة المجتمعية، والقدرة المالية للمدرسة".

ونفّذ مكتب التصنيف خلال الفترة القادمة تدريبا خاصا بالمدارس الخاصة التي ستشارك في التصنيف في الفترة الثانية، كما سيقوم بتقديم عملية الدعم والمساندة لهذه المدارس قبل الزيارات التصنيفية.

ويهدف تصنيف المدارس الخاصة إلى الارتقاء بجودة التعليم بهذه المدرسة، كما صنفت وزارة التربية والتعليم من قبل 30 مدرسة خاصة وفق وثيقة المعايير العالمية التي أعدت لهذا الغرض.

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