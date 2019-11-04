توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة برنو للتكنولوجيا

مسقط- الرؤية

زار جامعة السلطان قابوس أمس الإثنين، وفد أكاديمي من جامعة برنو للتكنولوجيا (BUT) بجمهورية التشيك، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور بيتر ستيبانيك رئيس الجامعة، وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس وبعض المسؤولين بالجامعة، وذلك في قاعة استقبال مركز الجامعة الثقافي.

وناقش الجانبان إمكانيات التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على تبادل الموظفين والطلاب والتعاون البحثي في تخصصات معينة مثل الهندسة ونظم المعلومات والأمن السيبراني والعلوم وإدارة الأعمال. وفي وقت لاحق، وقع سعادة الدكتور علي البيماني والأستاذ الدكتور بيتر ستيبانيك اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

ويعد تصنيف جامعة برنو للتكنولوجيا (BUT) ضمن أفضل الجامعات العالمية وفقا لتصنيفات جامعة كيو إس (QS)، وتعد أكبر جامعة تقنية في جمهورية التشيك، إذ تضم ثماني كليات وثلاثة معاهد جامعية، وسبق وزار 80 طالبًا جامعة برنو للتكنولوجيا، كجزء من الرحلة الطلابية السنوية التي تنظمها الجامعة، بهدف تمكين طلبة الجامعة والطلاب الأوروبيين من التعرّف على بعضهم البعض. وفي ذلك الوقت، تمّت مناقشة إمكانيات التعاون المحتملة بين الجامعتين في مجال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.