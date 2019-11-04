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فقرات توعوية في احتفال "التنمية الزراعية" بيوم الشجرة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

فقرات توعوية في احتفال "التنمية الزراعية" بيوم الشجرة

 

عبري - ناصر العبري

نظمت دائرة التنمية الزراعية بوادي العين بولاية عبري أمس احتفالا بمناسبة يوم الشجرة شارك فيه عدد كبير من طلاب وطالبات المدارس والهيئات التدريسية والمزارعين بحضور حمود بن سعيد الهنائي عضو المجلس البلدي بولاية عبري.

واشتمل برنامج الاحتفال على كلمة ألقاها المهندس عوض بن سالم العاصمي مدير دائرة التنمية الزراعية بوادي العين وتحدث فيها عن أهمية الاحتفال بيوم الشجرة للتذكير بضرورة الاهتمام بتنمية الزراعة بشكل عام، مشيراً إلى أن المشتل الزراعي بالدائرة ينتج سنويا آلاف من شتلات الفاكهة وأشجار الزينة والظل يجري توزيعها على المؤسسات الحكومية والخاصة والمزارعين والمهتمين بالتشجير والزراعة.

وألقى المهندس مسعود بن خليفة الريامي كبير أخصائيي موارد رعوية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة محاضرة استعرض من خلالها أنواع النباتات والأشجار البرية كأشجار السدر والسمر والغاف والشوع والتي تسعى العديد من الجهات بالسلطنة إلى نشرها نظرًا لأهميتها في المراعي الطبيعية وتغذية نحل العسل.

وقدمت فقرات طلابية توزعت بين الإلقاء والإنشاد ومقاطع تمثيلية لتأكيد أهمية الشجرة وضرورة العناية بها والمحافظة على نظافة البيئة والدعوة إلى نشر الخضرة وزراعة الأشجار.

كما قدَّم عبدالله بن مسعود الشكيلي كبير أخصائيي إرشاد زراعي؛ شرحاً حول طرق إكثار الأشجار، ودرب الحضور على زراعة العقل والترقيد الهوائي واطلع الحضور على مشتل الدائرة والمعرض الزراعي المصاحب.

واختتم الحفل بتنظيم مسابقة ثقافية بين طلاب المدارس المشاركين وتم توزيع العديد من الشتلات الزراعية عليهم.

 

 

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