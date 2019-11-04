"نت آب" تتوج "أو سي أس إنفوتيك" بجائزة الشريك العام

مسقط – الرؤية

فازت شركة أو سي أس إنفوتيك، إحدى الشركات المتخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الشريك العام من قبل "نت أب" أكبر الشركات المتخصصة في أجهزة التخزين الشبكي وإدارة البيانات، وذلك تقديرا لأدائها الاستثنائي وابتكاراتها المتميزة وجودة خدماتها.

ويأتي التكريم تقديرا لدور شركة أو سي أس إنفوتيك في تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات لزبائنها مع التزامها التام بتوفير جميع احتياجات زبائنها، فضلا عن امتلاكها علاقة استراتيجية مع شركة نت أب إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وقال قيس بن يوسف البحراني استشاري أول تقنية المعلومات: سعداء باختيارنا كشريك عام من قبل نت أب، وذلك شرف كبير لتقوية علاقتنا بهذه الشركة المتخصصة في توفير الحلول المتكاملة في التخزين والتشفير.

ومن جانبها قالت مايا زخور رئيسة العملاء والتوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا: نهنئ أو سي أس إنفوتيك على فوزها بجائزة الشريك للعام الحالي، تقديرا لتميز الشركة في أدائها خلال العام ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية لعملائها. ولدينا علاقة استراتيجية مع إنفوتيك لسنوات عديدة حيث ساهمت أو سي أس إنفوتيك في توطيد العلاقة بيننا وتعزيز منتجاتنا في السوق العماني.