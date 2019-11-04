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بالتعاون بين "الوطني للأعمال" و"ريادة"

"مدائن" تطلق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت شعار "نمو واستدامة".. الإثنين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

"مدائن" تطلق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت شعار "نمو واستدامة".. الإثنين

 

 

 

مسقط – الرؤية

 

تنظم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة في المركز الوطني للأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، الإثنين المقبل، فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" تحت شعار (نمو واستدامة)، بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط بدعم من "إشراقة"، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال LNG ، وشركة راوند للإنتاج الفني.

 ويتضمن برنامج فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي يُقام للعام السابع على التوالي، حفلا افتتاحيا يشارك فيه رائد الأعمال فارس العلمي، كمتحدث رئيسي، وهو مُدرّب في مجال ريادة الأعمال ومُختصّ في إنشاء حاضنات المشاريع ومُسرّعات الشّركات الناشئة، وسبق له أن ساهم في إطلاق عدّة حاضنات مشاريع، كما أنّه درّب وقدّم استشارات لأكثر من 1000 شركة ناشئة في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا والأمريكيتين.

ويشهد اليوم الأول استعراض قصة نجاح رائد الأعمال حسام السليماني، مؤسس شركة مارينا للاستشارات الهندسية والتصميم المعماري، وكذلك مشاركة قصة مجموعة تاول منذ بداية مشوارها وحتى نموها واستدامتها في السوق إلى جانب بدء أعمال عيادة ريادة الأعمال، والتي تتيح الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتعثرة التي تواجه تحديات في مشوارها الريادي. وتتواصل في اليوم الثاني الفعاليات بعقد جلسة "مشورة" في مقر حاضنة "ريادة"، باستضافة شركة أسياد وبعض المؤسسات المندرجة تحتها للحديث حول استدامتها وفرصها المتاحة لرواد الأعمال، حيث تساهم هذه المبادرة في زيادة وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة بمجال ريادة الأعمال.

ويشتمل اليوم الثالث على حلقة عمل حول "استدامة المشاريع الناشئة في سلطنة عمان" يديرها ويليام كرو، مؤسس شركة الحلول الملهمة، وينظم المركز الوطني للأعمال في الأيام الثلاثة المتبقية (الخميس والجمعة والسبت)، وللعام الثالث على التوالي، فعالية  "Startupweekend " وهي برنامج عالمي يحث على  بداية الانطلاق في عالم ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، بدأ تنظيمه في أكثر من 140 دولة منذ العام 2009، وينطلق البرنامج في 14 من نوفمبر عند الساعة الخامسة مساء في واحة المعرفة مسقط  بالمركز الوطني للأعمال ويستمر حتى مساء السبت الموافق 16 نوفمبر، ويشارك في البرنامج نخبة من المتحدثين والموجهين من استشاريين وخبراء في مجال ريادة الأعمال، بهدف تعزيز التواصل بين المشاركين وتبادل الأفكار والآراء حيث يقدم كل مشارك فكرة خلال البرنامج ومن ثم سيجري التصويت لأفضل فكرة من كل مجموعة، وسيجري توزيع المشاركين بناءً على خبراتهم العلمية والعملية.

 ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المشاركين في رحلة صاحب المشروع، ويتعرف المشاركون على الموارد المتوفرة لدعم بيئة ريادة الأعمال لاتخاذ الخطوات المؤدية إلى النجاح وسيتواجد الموجهون لمساعدتهم في ذلك، إضافة إلى اكتساب المعرفة اللازمة في بداية تأسيس المشروع واكتساب المهارات الأخرى في التقديم والعرض أمام المقيمين والمستثمرين حيث إنَّ الطريقة الوحيدة للتعلم هي المحاولة، كما يشجع البرنامج على المبادرة والبداية في التخطيط للمشروع، وسيقوم المركز الوطني للأعمال بتهيئة البيئة المثالية للمشاركين لكي ينجحوا ويتعلموا قدر الإمكان في 54 ساعة فقط، وسيختتم البرنامج باختيار أفضل ثلاثة أفكار قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية وسيحظى الفائزون بجوائز عينية من جهات داعمة لريادة الأعمال إضافة إلى فرصة للانضمام إلى مرحلة ما قبل الاحتضان ومرحلة الاحتضان.

 

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