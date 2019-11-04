وفد "غرفة مسندم" يطلع على تجربة تصنيع الألعاب في جوانزو بالصين

جوانزو - العمانية

زار وفد يضم أصحاب وصاحبات أعمال من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم أمس مصنع جوانزو للألعاب الهوائية والمائية بجمهورية الصين الشعبية بهدف استكشاف الفرص التجارية وتيسير جلب المنتجات الصينية إلى السوق العمانية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مراحل إنتاج هذه الألعاب والمواد المستعملة في إنتاجها ومدى التزامها بالجودة والمواصفات والمعايير ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة. واستمع الوفد الزائر إلى شرحٍ وافٍ من المسؤولين عن المصنع الذي يقع على مساحة 6000 متر مربع عن الكميات والنوعيات التي ينتجها والتي يذهب معظمها إلى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

ووصف يوسف بن عبدالله المدحاني زيارة الوفد إلى شركة تصنيع الألعاب المائية بأنها كانت جيدة ومنحت الأعضاء فكرة شاملة حول مختلف أنواع الألعاب المائية والهوائية وأحجامها وأسعارها ومدى تطابقها مع المواصفات والمقاييس، موضحاً أن المسؤولين بالمصنع رحبوا بالتعاون والمساعدة في إقامة مشروع ترفيهي مستقبلًا وتم تزويد الوفد بكتيبات تتضمن معلومات حول المصنع وطبيعة عمله ومواصفات الألعاب التي يقوم بإنتاجها.

وقال المدحاني إن زيارة المصنع الصيني هي زيارة استكشافية وتعريفية وستتبعها زيارات قادمة لمن يرغب في إقامة مشروع تجاري ناجح.

كما زار أعضاء الوفد أكبر سوق جملة في مدينة جوانزو خاص بـ"أدوات الزينة" للهواتف أو "إكسسوارات" الهواتف وقطع غيارها والذي يضم وكالات للكثير من المصانع الصينية المتخصصة في صناعة هذه القطع والملحقات الخاصة بها وكذلك قطع الغيار كالشاشات والألواح الإلكترونية.

وتجول أعضاء الوفد في السوق واطلعوا على معلومات عامة عن النوعيات الجديدة والجيدة من إكسسوارات الهواتف وقطع الغيار وأسعارها مقارنة بالسوق العمانية والأسواق المجاورة وآلية وأسعار الشحن.

ومن جانبه قال محمد بن عبدالحميد الشحي من شركة رواد الامتياز للتجارة (المطورون للهواتف) إنه تمكن خلال الزيارة من التعاقد مع عدة شركات صينية لاستيراد إكسسوارات الهواتف وقطع غيارها. واعتبر أن التعاقد مع الشركات الصينية إضافة مهمة وجيدة لأعمال الشركة وزبائنها خلال الفترة المقبلة كونها ستتيح المجال لتوفير هذه الإكسسوارات لكافة الهواتف المحمولة أولاً بأول، مشيرا إلى أنَّ زياراته للشركات والمصانع مكنته من الخروج بأفكار تفيد في إقامة مشاريع تجارية نوعية بمحافظة مسندم.