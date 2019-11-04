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توقعات بتحول مسار الإعصار المداري "مها" نحو السواحل الهندية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

توقعات بتحول مسار الإعصار المداري "مها" نحو السواحل الهندية

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوية، إلى استمرار تحرك الإعصار المداري "مها"، والذي يصنف من الدرجة الثانية والمتمركز وسط بحر العرب بالاتجاه الشمالي الغربي، ومن المتوقع أن يتحول مساره إلى الاتجاه الشمالي الشرقي نحو السواحل الهندية غداً.

وأشارت "الأرصاد" إلى بدء التأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية "مها"، على أجواء السلطنة، وذلك بارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة، وتدفق السحب الماطرة على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من يوم غد.

 

 

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