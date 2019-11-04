حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل برعاية "التنمية الإسرية"

مسقط – الرؤية

نفذت المُديرية العامة للتنمية الأسرية مُمثلة بدائرة شؤون الطفل، أمس الإثنين، بمركز رعاية الطفولة حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل (125/2019) بحضور50 مشاركاً من المختصين من دوائر التنمية الأسرية والاجتماعية بالمحافظات.

وتهدف الحلقة إلى استعراض مواد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقرار الوزاري رقم 125/ 2019 ومناقشة أبرز المستجدات في الفصل الثالث الخاص بدور الحضانة والفصل الرابع حول الرعاية البديلة والحضانة الأسرية، وأهم آليات تنفيذ وتفعيل البند الخاص بالجزاءات.

وتأتي الحلقة في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة وسعيها الدائم في تطوير وتجويد كافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك بما يوائم المستجدات والمعايير العالمية المعمول بها هذا المجال وبناء على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وما تضمنته من تحديث وتطوير للإجراءات والاشتراطات والآليات المطبقة فيما يتعلق بمجالات الحماية وإنشاء دور الحضانة والرعاية البديلة والحضانة الأسرية.